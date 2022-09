Mujer se vuelve viral al ser captada llorando en el primer día de clases de su hijo

El primer día de clases suele ser difícil para los niños porque no quieren dejar su hogar y alejarse de su progenitora; sin embargo, también hay ocasiones en las que sucede al revés, pues las madres son aquellas quienes no quieren separarse de sus pequeños.

Una curiosa escena en la que se puede ver a una mamá llorando, por eso aquí te la contamos.

No deja de llorar

El usuario de TikTok @j.castro27, compartió un video en el que muestra a un niño ingresando tranquilamente a la escuela, siguiendo claro las indicaciones de su maestra.

Pero, lo que llamó la atención fue la reacción de la madre, quien no pudo aguantar las lágrimas al separarse su hijo y es que, aunque no aún no se sabe las razones de su llanto, se puede ver que está emocionada porque es el primer día de su heredero o quizás de tristeza porque se ha dado cuenta que su niño está creciendo.

Cabe mencionar, que las personas que estaban a su alrededor no dudaron en consolarla mientras ella sigue grabándolo con su celular.

Usuarios responden

El clip rápidamente se hizo viral y sumó 7.4 millones de reproducciones, 396 miles de likes y más de 6.267 comentarios de los usuarios. Aunque algunos internautas comentaron que la reacción era muy exagerada, algunas madres de familia empatizaron con la mujer, pues les hizo recordar la primera vez que tuvieron que dejar a sus hijos.

“Ella nos representa”, “Cuando dejamos a nuestros niños el primer día en el jardín”, “Es una etapa difícil más siendo la primera vez tanto para los padres como para los hijos”, “No me burlo porque hoy lloré a mares, su primer día de mi bebé”, fueron algunos de los mensajes.