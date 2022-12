Mundial Qatar 2022: periodista argentina se gana viaje a Qatar, pero prefiere no ir y cobrar el dinero

Miles de argentinos sueñan con viajar a Doha para presenciar la final del Mundial Qatar 2022, que disputará la 'Albiceleste' frente a Francia. Sin embargo, Daniela von Simons no es uno de ellos.

La joven periodista tuvo la oportunidad de viajar a Qatar al ganar un viaje pagado a Doha, pero prefirió desistir del sueño mundialista y quedarse con el dinero.

No se siente segura

La argentina ganó el viaje a Qatar luego de participar en el programa Los ocho escalones Mundial. Cuando muchos pensaban que ya estaría alistando maletas para ir a tierras árabes a alentar a la 'Albiceleste', Daniela von Simons comunicó que prefería no viajar.

“Nadie me entiende (…) Era muy loco todo, es un país muy raro para estar sola. Nunca estuvo en mis planes ir a un lugar así y cuando me dieron la posibilidad de cambiar el premio lo acepté”, contó.

Pese a ser periodista y tener la posibilidad de cumplir un sueño a nivel profesional y como hincha, la joven recalcó que no cambiará de decisión porque su temor puede más.

“Mi corazón me decía que viaje y mi cabeza me pedía que me quede acá. Por lo único que me arrepiento, es por la ilusión de poder hacer una especie de cobertura desde allá y aprovechar el viaje desde ese lado, además del sueño de estar en el Mundial”, contó.

Planea ir a los Juegos Olímpicos

Ahora que Daniela von Simons decidió quedarse con el dinero del viaje a Qatar, muchos le han preguntado cuáles serán sus próximos planes y si tiene destinado algún viaje en particular. Frente a ello, la periodista decidió que quiere juntar para ir a París en el 2024 y poder ver los Juegos Olímpicos.

Asimismo, la joven reveló que, si hubiera tenido la posibilidad de viajar al Mundial Qatar 2022 con su familia, sí habría aceptado.

“Ir sin ellos no era factible, no solo por el hecho de ser mujer sino, también, por lo que significa una final con mi papá y mi hermano”, detalló.