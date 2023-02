Muñeco gigante de Magaly Medina se pasea en el Carnaval de Cajamarca: “La reina de la televisión”

¡Héroe de masas! Magaly Medina es una de las figuras más importantes de la televisión peruana. Por ello, los organizadores del Carnaval de Cajamarca quisieron rendirle tributo a la periodista de espectáculos, razón por la cual decidieron diseñarle un muñeco gigante en su honor. El hecho no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Urraca amada en Cajamarca

A través de una cuenta de TikTok (@fiorellaazucenamo), miles de personas pudieron apreciar el divertido paseo del muñeco gigante de la presentadora. Esta enorme marioneta fue exhibida en el pasacalle del Carnaval de Cajamarca, realizado en el pueblo de Celendín, al norte del país.

La festividad no fue indiferente a la gran influencia que ostenta la popular "Urraca" para la televisión peruana, por lo que decidieron rendirle homenaje en sus tierras. La figura de la conductora del programa ‘Magaly TV La Firme’ bailó y danzó junto a miles de personas en el Carnaval.

“La reina de la televisión peruana”, se logra leer en la descripción del video, el cual muestra el gracioso baile del muñeco de la conductora de televisión.

Tras ello, la presentadora de televisión reaccionó al paseo de su muñeco gigante, por lo que no dudó en agraceder las muestras de cariño de miles de personas oriundas de Cajamarca. “Yo sé que los cajamarquinos me quieren mucho, y les tengo cariño y respeto. Cada vez que he estado en Cajamarca, me han recibido muy bien”, señaló Medina.

Exitoso carnaval

Más de 80.000 personas han participado en el Carnaval de Cajamarca 2023. Los trajes coloridos, máscaras y bandas musicales se apoderaron de la Plaza de Armas de la mencionado lugar, recibiendo a miles de turistas de todas las partes del mundo.

En estas fechas, la región cajamarquina ofrece deliciosos potajes a sus visitantes, como cuy frito, picante de papa, chicharrón con mote, humitas, entre otras delicias gastronómicas.