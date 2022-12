Niña llora debido a que sus padres no la invitaron a su boda porque aún no nacía: "No me llevaron"

Las ocurrencias de los niños suelen volverse virales en TikTok. Esta vez, una niña se ha hecho tendencia por un reclamo insólito que le hizo a su padre. ¿De qué se trata? Entérate en la siguiente nota.

Niña lloró porque sus padres no la invitaron a su boda

Una pareja estaba con su hija en la cama revisando fotos antiguas, entre ellas las de su matrimonio. El problema surgió cuando la niña comenzó a revisar las fotos de la boda y se dio con la sorpresa que no aparecía en las postales.

Al percatarse del detalle, la niña empezó a llorar desconsoladamente. Sin embargo, sus padres no la llevaron porque ella aún no nacía cuando se celebró la boda.

Su mamá le preguntó cuál era el motivo por el que lloraba, a lo que la pequeña respondió que no la habían invitado a su boda. “¿Qué pasa por qué lloras? ¿Porque no te invitó a su boda o porque se casó?", se le escucha a la madre preguntarle a su hija.

La reacción de la pequeña se hizo viral en redes sociales

"¿Por qué no me llevaste a la boda, papá?", expresó la niña mientras le seguía reclamando a su padre. Lo curioso de esto es que la pequeña no pasa de los cinco años y la boda se realizó, según explicó la mamá, hace 16 años.

“No la invitamos”, fue la descripción que usó la mamá para publicar el video que rápidamente se hizo viral en TikTok. El clip cuenta con más de cuatro millones de reproducciones.