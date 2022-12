Niña rompe en llanto tras darse cuenta que le regalaron jabón líquido en Navidad

En las últimas horas, se están haciendo virales miles de videos relacionados a la Navidad. Muchas personas grabaron a los más pequeños del hogar recibiendo sus respectivos regalos para ver las reacciones que tenían. Algunas son tendencia en internet porque son muy emotivos, pero hay otros videos que son muy graciosos como es el caso de una pequeña quien recibió un obsequio para nada común.

Niña recibió de regalo jabón en gel

Una pequeña niña se hizo viral en redes sociales luego de la reacción que tuvo al saber cuál era su regalo de Navidad. Sin embargo, todo se trataba de una broma planeada por sus seres queridos.

Las imágenes muestran a la pequeña abriendo su regalo con mucha emoción mientras los demás miembros de su familia la miraban. Al terminar de abrir la caja, se dio cuenta de que su regalo era jabón en gel.

Este regalo no era lo que esperaba, razón por la cual no pudo evitar mostrar su molestia. Al principio solo fue un gesto de disgusto, pero con el correr de los segundos, no aguantó su emoción y se puso a llorar. Luego de esto, sus padres le dijeron que solo se trataba de una broma y que le habían comprado otro regalo.

Usuarios hicieron viral el video

El video fue subido a internet y se convirtió en tendencia de manera inmediata. Hasta el momento, el clip ha superado el millón de reproducciones y cuenta con miles de interacciones por parte de los usuarios.

“Los años de terapia que esto le va a costar a esos padres”, “No me pueden negar que todos de pequeños fuimos así”, “Desde ese día algo cambio dentro de Lotso. Algo se quebró”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación.