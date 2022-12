Niño se emociona con su regalo de Navidad, pero ve que a su amigo le regalaron un PlayStation 5 y se desmaya

Dos niños se volvieron virales por las reacciones que tuvieron al abrir sus regalos de Navidad. Y es que uno de ellos estaba muy emocionado y conforme con el obsequio que había recibido, pero cuando notó que a su compañerito le habían dado un PS5 se desmayó de la impresión.

Niños escogieron regalos

A través de un video en TikTok, una joven mostró una escena donde dos niños abrían sus regalos por Navidad.

El primer infante recibió una tarjeta de Roblox como regalo y gritó de la emoción, pues había pedido ello.

Sin embargo, en medio de su felicidad, se percató que su amigo había recibido una caja grande como regalo y en su interior había un PS5.

La sonrisa que tenía por su tarjeta de Roblox se borró al instante y se desmayó de la impresión por el tremendo obsequio de su compañerito.

Lee también: Conductor decoró su "vocho" con luces navideñas y sorprendió a los transeúntes

La usuaria @madinachapman, quien capturó el épico momento, contó que en su trabajo les permitieron dar regalos a estudiantes de primer grado de dicha institución y que los obsequios que recibieron eran los mismos que pidieron en sus cartas a Papa Noel.

“Mi trabajo pudo bendecir a 125 estudiantes este año para Navidad. Los niños estaban tan felices. Y sí, alguien hizo la Navidad de un niño de primer grado comprando lo que quería, que era una PS5”, indicó.



Comparan a niños con Quico y el Chavo

La escena del niño desmayado al ver el regalo de su amiguito en Navidad fue muy comentada en redes sociales y algunos la compararon con un capítulo de El Chavo del Ocho.

Lee también: Hinchas dejaron estacionados sus autos para celebrar el título de Argentina y los dejaron sin llantas

“El chavo y quico resumidos”, “Lo que regalo yo vs. lo que me regalan”, “En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “Yo conociendo la envidia”, “Otro caso del rico humillando al pobre”, fueron algunos de los comentarios.