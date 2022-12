¡No dejó nada! Gata aprovecha el momento y se toma leche de Papá Noel

La traviesa acción de una gatita en navidad, hizo que miles de internautas se rieran en las redes sociales. Y es que la mascota aprovechó que todos se habían acostado para tomarse la leche que le habían dejado a Papá Noel.

Gatita se toma la leche de santa claus

La cuenta @nalathecat2022 compartió como su gata Nala se tomó la ofrenda que su sobrina había dejado por navidad, "Cuando tu sobrina le deja leche a santa, pero tienes michi" indicaba el titular del video.

Lee también: Mujer lleva sus agapornis al supermercado en una mochila transparente y se vuelve viral en las redes

Según cuenta la dueña, su sobrina se tomó la molestia de ponerle galletas y leche a santa, pero su minina no pudo resistir la tentación, razón por la cual decidió tomarse todo el vaso. "No respetaaaaaan" indicaba la descripción del video.

La cómica travesura hizo que el video se viralizara y recibiera cientos de comentarios, la mayoría dueños de gatos quienes compartieron algunas anécdotas con sus mininos.

"No ves que el michi estaba ayudando mantener la magia de qué santa se lo bebió", "Michi: Querido, Santa te informo que tu leche no tiene veneno, ahora puedes tomarla tranquilo, de nada", "El michi probando si está en buenas condiciones la leche. Para que santa no se intoxique." Fueron algunos de los comentarios

Nala the Cat en TikTok

Nala the Cat, es la cuenta oficial de la minina mexicana Nala, la cual contiene videos cómicos y anécdotas de la mascota, grabada por su dueña.

Lee también: Joven le regala a su novia una escoba por Navidad: "¡Una Nimbus 9000, vas a volar!"

El perfil cuenta con más de mil seguidores, y 78 mil 'me gusta', destacan algunos videos de disfraces, tendencias y sonidos virales.