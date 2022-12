Obreros reciben tubos de PVC en lugar de canastas navideñas: "¡No había presupuesto!"

Un grupo de obreros protagonizaron un divertido video de TikTok durante su chocolatada navideña. Los trabajadores esperaban impacientes sus canastas, pero a cambio recibieron materiales de construcción. Ello debido a que no había presupuesto para la compra de víveres.

Obreros ‘consternados’ por chocolatada navideña

El usuario @alpuchape publicó un video del compartir navideño que realizaron sus compañeros durante una obra de construcción. Los trabajadores estaban a la espera de la entrega de las canastas cuando el jefe a cargo les contó que este año el presupuesto no alcanzó para la compra de víveres, por lo que les dieron otro tipo de obsequios.

“Ya muchachos, en vista que no había mucho presupuesto, vamos a repartir a cada uno de ustedes...”, se escucha decir al maestro de obra.

En seguida, las imágenes mostraron la peculiar entrega. Se trataban de tubos de PVC.

“Acá un “codito” para ti, acá 'maestrazo' una T para usted, no ha alcanzado para más. Para ti Chato, una “unión” nomás, caballero. ¡Feliz Navidad, muchachos!”, señala el jefe en medio de las carcajadas de todos los presentes.

El divertido video se volvió viral en la plataforma y acumula más de 2.3 millones de reproducciones y miles de comentarios.

“El chato dice: esto yo me llevo todos los días”, “Con razón me falta materiales, siempre lo mismo”, “No hay para la canasta, pero para el trago sí”, fueron algunos de los comentarios del clip.

Lo invita a pasar Navidad con su familia, pero lo deja plantando

Un joven se volvió viral en TikTok luego de ser plantado por una chica en la cena de Navidad.

El usuario @montoya_ft señaló que la mujer lo invitó a pasar Noche Buena en su casa, pero al llegar no la encontró.

El joven llevó regalos para los familiares de su cita y, al no encontrarla, se sintió avergonzado. Sin embargo, los integrantes de la familia de su saliente lo invitaron a cenar y brindar. Luego le comunicaron que la dama se fue a pasar Navidad con su novio.

El video cuenta con más de 11.4 millones de reproducciones.

“Efectivamente, te invito a pasar la navidad con su familia, no con ella presente, pero sí con su familia”, “Si pasaste Navidad con su familia, ella cumplió”, “Si fuera viceversa, mi papá me busca con la correa donde me encuentre”, fueron algunos de los comentarios.

