Osito Perú revela cuanto gana al día en una transmisión

Julio Cesar Pezzutti, o mejor conocido en las redes sociales como Osito Perú, se ha vuelto uno de los creadores de contenido más polémicos de nuestro país. Sin embargo, muchos de sus seguidores se preguntan ¿Cuánto gana en un día?

Es por ello que el propio tiktoker salió en una transmisión en vivo para revelar a los internautas cuanto recaudaba gracias a sus streamings. La gran mayoría de ellos, quedaron sorprendidos, pues no pensaban que las sumas de dinero ascendían a cuatro dígitos.

Lo que gana en un día

Osito Perú se ha vuelto una celebridad por su contenido en las redes sociales. Al principio comenzó haciendo bailes, pero después, decidió probar con los ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), lo que se traduce como Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma.

Y desde ese momento, el influencer se ha vuelto un especialista en esta clase de materia, siendo uno de los preferidos a nivel sudamericano, ya que los videos terminan provocando placer cuando escuchas y/o visualizas algo que satisface al cerebro, según lo establecen algunos especialistas.

Es por esa razón que algunas personas querían saber cuánto es lo que ganaba el creador de contenido peruano en un día. Luego de tanta insistencia, Osito Perú se animó a revelar dicha información en uno de sus directos. Él explicó que antes de crear contenido audiovisual, tenía poco dinero en su cuenta bancaria, pero ahora aseguró que gana el doble y más en un solo día de transmisiones.

"Hoy día he hecho 4 mil soles y en ese entonces tenía en mi cuenta 2500 soles, incluyendo mi liquidación, que era de 2 mil. O sea, solo tenía 500 soles ahorrados. Hoy día he hecho en vivo como 10 horas, por eso es que me ha ido muy bien", acotó el peruano.