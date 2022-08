Padres agreden brutalmente a profesora por desaprobar a su hija

Una profesora de un colegio del Pehuajó, Buenos Aires (Argentina) ha sido víctima de una fuerte golpiza por parte de unos padres de familia. La historia comienza porque la docente reprobó a la hija de dichos padres.

Profesora es víctima de padres de familia

Según cuentan algunos testigos, los padres de la niña habrían buscado a la profesora para reprocharle la nota que le había colocado en el examen a su hija. La discusión se volvió violenta, por lo que tuvo que intervenir el esposo de la profesora quien se llevó la peor parte: recibió pedradas y tuvo que ser llevado al hospital.

Las protestas por parte de los gremios docentes y familiares no se hicieron esperar. Le exigieron a las autoridades separar de manera inmediata a la directora. Sin embargo, el jefe de la institución declaró lo siguiente: “No queremos que la alumna se sienta en una situación desfavorable; se le volverá a tomar el examen con otra mesa evaluadora”, palabras que hicieron enfurecer más a la población.

Por su parte, los alumnos y algunos docentes del colegio realizaron un platón en forma de protesta en los exteriores del local exigiendo justicia para la profesora de nombre Domínica García y el rechazo a que la alumna pueda volver a dar el examen.

La profesora se pronunció

La profesora, por su parte, agradeció el apoyo que le mostraron durante este tiempo. “Gracias, gracias por estar. Lo único que se me ocurre decir es que la educación empieza en casa. Hoy me di cuenta de cuánta gente me quiere, respeta mi trayectoria y me apoya. Si volviera a empezar no cambiaría nada de lo que hice”.

Finalmente, no se sabe qué es lo que harán las autoridades en contra de los padres que ejercieron violencia hacia la profesora. Por el momento, ambos se encuentran en libertad mientras que los afectados todavía se recuperan.

