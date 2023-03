Padres de familia buscan "padrinos de útiles escolares" y se hacen virales en las redes

Las clases en los colegios empezaron hace algunas semanas y muchos padres de familia han tenido que hacer magia para poder conseguir para los útiles escolares. Sin embargo, algunos padres han encontrado la solución ante tan grande problema: buscar padrinos de útiles escolares.

Liliana de la Cruz, junto a la de su pareja, publicó un mensaje en Facebook haciéndole una consulta a sus amigos: “¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van dos amigas que me comentan que si queremos ser padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso... Se me olvidó poner que como no tenemos hijos, que, si podíamos”, escribió Liliana en su red social.

Las reacciones llegaron de inmediato

Ni bien la joven publicó el mensaje, muchas personas empezaron a reaccionar y comentar. Varios dejaron entrever que las peticiones que le habían hecho solo eran para aprovecharse de su bondad. “Eso es responsabilidad de los papás siempre, no te dejes de papas colgados e inventados”, fue uno de los comentarios que le dejaron a Liliana de la Cruz.

Lee también: Padres se visten con uniformes escolares para acompañar a su hijo en el primer día de clases

Sin embargo, una persona -quien al parecer le había hecho dicho solicitud- le respondió fuerte y claro su mensaje. “Ya vi que andas preguntando que si existen los padrinos de útiles y déjame decirte que yo lo hice con buena intención y como tú no tienes hijos dije ‘Sí va a poder’, pero ya veo que solo te burlas. (…) No quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y no pongas mi nombre”.

La respuesta de Liliana de la Cruz fue clara: "No me burlo, solo pregunté porque no se me hace buena onda. Tengo mucho que ni te veo para que me andes diciendo que si queremos ser padrinos. Es más, ni me invitaste a la graduación de tu niña y eso que la hiciste en una quinta. Pero bueno, para tener amigas así, mejor no”.

Parece que a Liliana no le pareció agradable que le pidieron ser padrinos solo porque ellos no tenían hasta el momento hijos, y consideró una buena idea hacer la pregunta en sus redes porque no parecía algo de buena intención, y no se equivocó.