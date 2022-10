El amor de los padres hacia sus hijos no conoce de límites. Como esta historia que se ha hecho viral en redes sociales que trata sobre unos padres que están separados, pero volvieron a unirse por amor a su hija.

Padres se vuelven a unir por amor a su hija

Resulta que en muchos colegios se acostumbra a realizarse eventos por fechas especiales. Esto pasó en una escuela en Chile en donde fueron invitados los padres de familia para realizar un show en nombre de sus hijos.

Es así como le tocó el turno a una niña cuyos padres están separados, pero que esto no fue motivo para que no pudieran salir a bailar por ella. La historia de esta pareja se ha hecho viral en TikTok en donde han recibido miles de aplausos.

Según cuenta la misma mamá de la niña, Coni E. Navarro, tuvo que juntarse de nuevo con su ex para poder realizar un baile en el colegio de su pequeña. “Con mi ex: te odio, no te quiero ver más. Pero somos papás, nuestra hija lo es todo”, describió en el video que colgó en su red social. De esta manera, dejaron sus rencillas de lado para darle un gusto a su hija y escogieron la canción ‘Torero’ de Chayanne.

De hecho, la pareja demostró en la pista de baila la buena química que alguna vez tuvieron y presentaron una coreografía que terminó siendo aplaudida por todas las personas que estaban en el aula.

El video se hizo viral en TikTok

Sin embargo, los aplausos no quedaron ahí, ya que se trasladaron a las redes sociales en donde miles de usuarios felicitaron, no solo su presentación, sino también la madurez con la que actuaron para buscar el bien de su pequeña hija.

El video se volvió viral y superó las 10 millones de visitas y tuvo miles de interacciones por parte de sus seguidores.