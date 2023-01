Países Bajos: profesor le dijo que no tenía futuro y ahora es su fiel suscriptor en OnlyFans

La modelo Vera Dijkmans de Países Bajos se volvió viral luego de contar una anécdota a sus seguidores. La joven -actualmente- gana una fortuna en OnlyFans, lo que le permite disfrutar de una lujosa calidad de vida.

Sin embargo, en su época escolar tuvo un fiel detractor. Se trataba de uno de sus profesores quien, según cuenta, siempre la minimizó y le aseguró que no tendría un futuro prometedor. No obstante, en la actualidad, ha recibido noticias de él, ya que es uno de sus suscriptores más fieles en la red social para adultos.

Recordando la secundaria

Vera Dijkmans gana 300 mil euros al mes en OnlyFans. Aunque tiene una vida cómoda y es influencer en Países Bajos, no siempre fue feliz y próspera.

En la época escolar, uno de sus maestros le dijo que no llegaría a triunfar en la vida. Para Vera estas palabras la marcaron, por lo que, cuando vio su rostro como uno de sus suscriptores, no tardó en reconocerlo.

“Intentó mantener su identidad oculta, pero reconocí su rostro y me di cuenta de que era mi viejo profesor de escuela. En ese entonces me trataba como a cualquier otra estudiante, pero no nos llevábamos bien. Me dijo que no iría a ningún lado en la vida y, bueno, acabé saliéndome del colegio poco después de cumplir 15 años”, contó.

La influencer reveló que su antiguo docente ha gastado miles de dólares en su contenido. Incluso, llegó a recibir mil euros por una foto en lencería.

Además del profesor, también se encuentran entre su fila de admiradores varios de sus excompañeros de escuela.

OnlyFans le cambió la vida

Vera Dijkmans detalló que previo a incursionar en el mundo de OnlyFans, ganaba entre seis y ocho euros por hora.

Cuando se mudó a Los Ángeles obtuvo pequeños trabajos como modelo, pero terminó dándose cuenta de que no quería seguir esa dirección con su vida.

“Me uní a OnlyFans como una forma de ser financieramente independiente. Me gusta ser mi propio jefe y poder trabajar en cualquier lugar. Siempre he tenido un trasero grande (…) ¡Ahora gano mucho dinero gracias a eso!”, comentó.

