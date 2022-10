¡La mano de Dios! Celebran primera boda en Iglesia Maradoniana de México

El fanatismo no tiene límites y eso lo saben bien los admiradores del futbolista Diego Maradona, pues en su honor crearon la iglesia Maradoniana con el fin de homenajear su increíble trayectoria.

Por si no lo sabían, sus sedes no solo se encuentran en Argentina, sino, también, aunque no lo crean, en México y es ahí en donde celebraron su primera boda.

Fanáticos se casan en iglesia maradoniana

Una pareja no tuvo mejor idea que elegir este lugar para unirse en sagrado matrimonio. A pesar de que este festejo no tuvo validez legal, los novios decidieron realizarla para así rendirle culto a su más grande ídolo.

Se trata de Jaziel Torres y Héctor García, dos jóvenes mexicanos quienes se convirtieron en el primer casamiento del histórico lugar.

“Tenía conocimiento de la vida de Maradona, pero fue en la iglesia cuando la conocimos a profundidad, y quisimos casarnos aquí porque a ambos nos gusta el fútbol, ella creció en un estadio y creció viendo el fútbol, y a mí también me gusta mucho, entonces busqué hacer algo único con la mujer única”, afirmaron los esposos.





Iglesia Maradoniana recibe a miles de fanáticos en ceremonia

La boda recibió, además de los familiares y amigos de la pareja, a miles de fanáticos de la estrella argentina, quienes además de elogiarlos, les desearon los mejores parabienes.

Por medio de las redes sociales, el fan page oficial del lugar difundió la invitación al romántico evento.

“¡Que viva el amor bajo la mano de Dios nuestro Goleador! Nos sentimos honrados por celebrar nuestro primer matrimonio oficial”, señalaba la misiva.

Es preciso mencionar, que Avendaño Fernández, la persona quien los casó brindó un conmovedor mensaje al público asistente.

“Son testigos de una historia de amor que le hace falta al mundo, también son partícipes de una creencia que también comparto, que es Diego, por eso me da bastante emoción, bastante alegría que dos personas hayan profesado ante la figura del 10 inmortal su amor para toda la vida”, acotó Fernández.