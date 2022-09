Pareja se emociona hasta las lágrimas al enterarse que serán papás [VIDEO]

Las redes sociales son usadas para que las personas compartan noticias o momentos de su vida. Es así como esta pareja decidió registrar un momento muy emotivo en sus vidas y compartirlo en su cuenta de TikTok.

Mujer cuenta que quedó embarazada y su reacción es viral

La usuaria de esta red social, @karladeanda3, publicó un video en la que se le ve a ella en el baño de su casa explicando que se había hecho hace unos momentos una prueba de embarazo y esta había dado positivo.

"Me acabo de hacer una prueba porque tengo seis días de retraso. No me la quería hacer porque se supone que yo no me puedo embarazar de forma natural, pero vi y no lo puedo creer. No puedo creerlo, me hice dos in vitros, tratamientos y no funcionaron... Estoy muy contenta", expresó en el video Karla.

Ese video se hizo viral en cuestión de días y, hasta el momento, cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Tuvo muchos comentarios por parte de sus seguidores, quienes le hicieron muchas preguntas, pero además le pidieron ver la reacción de su esposo.





Esposa grabó la reacción de su pareja

La chica no dudó en satisfacer a sus seguidores y grabó el momento en el que le daba la noticia a su esposo. Le entregó una cajita en donde puso la prueba de embarazo, el hombre al ver que la prueba salió positiva, rompió en llanto. La reacción del hombre también se hizo viral por lo emotivo que fue.

Cabe recordar que la pareja había planeado mucho tiempo esto. Para ello, acudieron a varios profesionales para que la mujer pueda quedar embarazada. Después de tiempo, así lo consiguieron y fue una noticia que decidieron compartir con el mundo. Esta historia, como indica la mujer, es una motivación para el resto de las mujeres que está buscando lo mismo.