Pareja tuvo a su bebé el mismo día en que ambos cumplían años

En las últimas horas, se ha hecho viral una historia que demuestra que las coincidencias existen. Una pareja tuvo a su bebé el mismo día en que ambos cumplen años, según los médicos, las probabilidades de que esto suceda son de una en 133 mil.

Bebé nace el mismo día en que sus padres cumplen años

Los protagonistas de esta noticia son Cassidy y Dylan Scott. Si desde un inicio era curioso que ambos cumplieran años el mismo día, el nacimiento de su hija el 18 de diciembre hizo que su historia lo sea aún más.

Según informó el hospital, el parto estaba programado para el día 27 de diciembre, pero la bebé quería cumplir años el mismo día que sus padres y decidió adelantarse. El caso ha sido tan comentado que el centro médico emitió un comunicado.

"¡Felicitaciones a Cassidy y Dylan Scott, quienes acaban de dar la bienvenida a su primogénito al mundo! Este es un momento emocionante para cualquier familia, pero es muy especial para esta familia porque todos comparten el mismo cumpleaños” detalló el comunicado.

Por su parte, la mamá de la niña comentó que su esposo la convenció de la idea: "Al principio no quería que naciera en mi cumpleaños porque quería que tuviera su propio día. Cuanto más se acercaba, Dylan me convenció. Me hizo pensar en la idea de querer que sucediera”.

La pareja quiere tener un hijo con la misma fecha

Asimismo, la madre recordó cómo fue el momento previo al parto: “Empecé a tener contracciones y pensé, Dios mío, esto podría suceder. Así que en realidad no tenía otra opción en ese momento”.

Finalmente, Cassidy aseguró que intentará con su pareja volver a tener otro hijo el mismo día: “Todo el mundo ya ha dicho que si tenemos otro tenemos que intentar que nazcan ese día también. Así que lo intentaremos, pero ya sabes, no hay problema”.