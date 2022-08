Pasajeros viven momentos de pánico al atravesar la Cordillera de los Andes

En un video que hizo viral en redes sociales se puede observar cómo los pasajeros que viajaban de Buenos Aires a Santiago de Chile vivieron momentos realmente angustiantes mientras pasaban por la Cordillera de Los Andes.

A través de las imágenes las personas quienes estaban completamente aterradas se paralizaron a raíz de los fuertes movimientos que realizaba la aeronave por malas condiciones climáticas, por lo que el tripulante de cabina incito a que mantengan la calma y aseguró que las turbulencias son totalmente comunes cuando pasan por el mencionado lugar.

¿Qué fue lo que dijo una de las usuarias?

La mujer que contó su testimonio en su cuenta de Twitter detalló el mal momento que pasaron a cargo de la aerolínea Sky Airlines.

“Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche, cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”, informó la pasajera.

Comunicado Sky Airlines

Después de que el clip fue difundido por todos los medios, la aerolínea encargada del vuelo no dudó en expresar su sentir.

“Para Sky la seguridad es intransable. Por ello, hoy somos la única aerolínea low cost de la región que cuenta con la certificación operacional IOSA, es decir, con los más altos estándares de seguridad en la industria aérea, operando además la flota de aviones más nueva del continente”, sostuvo la compañía área.