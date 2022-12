Perrita se ofrece a tomar un baño en lugar de su hermana y las redes se conmueven

Los perros son los protagonistas favoritos de las redes sociales. Y es que su inteligencia no deja de sorprender a los usuarios, como el caso de un can que se ofreció como “tributo” para tomar un baño en lugar de su hermana. El video viral alcanzó los 433 mil reproducciones en TikTok.

Perrito quiere tomar un baño en lugar de su hermana

Este video viral fue publicado por la cuenta @lamafiaperruna_, quien comparte las aventuras de sus fieles mascotas y cuenta con más de 90.000 seguidores.

En el clip, se puede ver como la dueña llama a Vespa para tomar un baño; sin embargo, en el baño aparece Wilma mientras su ama le pregunta dónde está su hermana.

“No te toca, ¿tú te quieres bañar?”, preguntó la dueña. La perrita, al escucharla, atinó a entrar al baño y meterse a la ducha, a pesar que no le tocaba el baño.

“Vespa sigue con sus baños y anoche tuve que ‘negociar’ con Wilma. No solo esto, sino que en medio del baño se me metió también y es gracioso porque todo en su lenguaje corporal me dice que no quiere bañarse, pero hay una fuerza sobrenatural que guía sus patas”, escribió la dueña en la descripción del video.

La reacción de los usuarios

El video de Wilma no tardó en viralizarse en TikTok, pues consiguió 434 mil reproducciones y 60.1 mil ‘me gusta’.

Asimismo, los usuarios en la red social aprovecharon para dejar sus comentarios hilarantes al respecto.

“Se ofrece como tributo”, “A saber qué le dijo Vespa a Wilma para que se ofreciese a regañadientes”, “Y nunca llegó Vespa”, “Yo me sacrifico por los demás”, “Que monada, por favor”, se pudo leer en la caja de comentarios.