Perrito "roba" comida de delivery segundos antes de ser entregado [VIDEO]

Los animales son los nuevos protagonistas de los últimos videos virales en TikTok, pues a los usuarios les encanta ver y compartir todas las travesuras de sus mascotas. Este es el caso de un perrito en la calle que se volvió popular por robar comida a un motorizado.

Perrito huyó con el pedido

El video fue compartido por el usuario @Estebanenriquesor en TikTok y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puede apreciar el momento exacto en el que un motorizado llega como un día normal a repartir un pedido a una casa. Sin embargo, no se dio cuenta que dejó caer la bolsa de comida.

El perrito muy inteligente y rápido, aprovechó ese momento para agarrar el paquete y cruzar la calle como si nada. Cuando el hombre volvió para sacar la comida y entregársela al cliente, se sorprendió al ver que esta había desaparecido. El hombre buscó cerca de ahí, pero no encontró el paquete y al parecer, nunca logró enterarse que fue un perrito el que se llevó la comida.

La reacción de los usuarios

Este momento divertido llamó la atención de varios usuarios, pues en menos de 24 horas el video ya acumula más de 4.5 millones de reproducciones y 126 mil me gustas. Por otra parte, los usuarios no dudaron en comentar y señalar que no era culpa del perrito, pues fue el motorizado quien se distrajo.

“Misterio sin resolver para el pobre chicos y todos nosotros si sabemos”, “Firulais no se robó nada, se lo encontró”, “Y lo peor es que no vio que el perro se lo llevó”, “No fue culpa del perro, solo aprovechó el momento”, se pudo leer en la caja de comentarios.