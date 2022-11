Perrito se hace amigo de militares y se convierte en un miembro más de la tropa [VIDEO]

Las historias de rescate de animales callejeros son las que más conmueve en las redes sociales. De hecho, a diarios vemos videos de personas rescatando a perritos y gatitos indefensos. Pero, una adopción en especial se ha hecho tendencia por su peculiaridad.



Y es que un perrito fue adoptado por un grupo de militares de Guatemala mientras estos realizaban ejercicios de rutina.

El can se les acercó y comenzó a jugar por un buen rato con ellos. Los militares, al ver lo noble y cariñoso que era el animal, se encariñaron con él y no lo dejaron solo por un minuto. Sin embargo, ellos tenían muy en claro que el perro no siempre podía estar con ellos.

Fue así que, en un momento en el que el cachorro estaba distraído, se subieron al vehículo que los transportaba y lo dejaron. Pero, el animal se dio cuenta de esto y los comenzó a perseguir para que no lo dejen.

Esto conmovió mucho a los militares, quienes no dudaron en parar la marcha y recoger de nuevo al animal. El grupo de militares sabía que llevarlo podría tener un riesgo, pero aun así decidieron hacerlo.

El escuadrón le dio la bienvenida a Firulais

Un integrante más al grupo militar se les unían y decidieron bautizarlo como “Firulais”. Los militares le dieron la bienvenida al grupo con un mensaje muy emotivo en redes sociales: “¡Con honor hasta el final! Gracias por estar siempre con nosotros y darnos ánimos”.

El video fue subido a la cuenta de TikTok de uno de ellos y llegó a ser viral en cuestión de días. La publicación tiene ahora más de tres millones de reproducciones.