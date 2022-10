Perrito se molestó y persiguió a veterinario que lo vacunó [VIDEO]

Los perritos son animalitos muy dóciles; sin embargo, suelen molestarse cuando algo no les gusta. Este es el caso de un can, quien no dudo en perseguir sin piedad a su veterinario luego que este le aplicara una vacuna.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

Perrito ataca a su veterinario

A través de un clip compartido en Instagram, se puede observar el preciso momento en que el enorme perro comienza a perseguir al profesional de la salud animal que le puso la inyección.

Cabe resaltar que, para poder inyectar al animal, los dueños tuvieron que sujetarlo fuertemente, debido a que si no lo hacían este se hubiera tirado encima del veterinario hasta el punto de querer morderlo.

Según las imágenes, la mascota nunca pudo ver quien era la persona que le estaba colocando la vacuna. Pero, salió corriendo detrás del hombre, quien tan solo tuvo unos segundos para cerrar la puerta de la vivienda y entrar a su auto.

Usuarios se mostraron sorprendidos con el hecho

El material audiovisual se convirtió en viral a los pocos minutos de ser publicado. Hasta el cierre de la nota tenía 8 mil visualizaciones, más de 2 mil likes y casi 200 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Ese firulais es todo un vengativo”, “Nunca podrá perdonarlo”, “La venganza en su máxima expresión”, “Jajaja que el veterinario corra por su vida”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.