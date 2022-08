Peruana muere arrollada por un tren en Argentina, pero le salva la vida a su bebé

Tragedia en Argenitna. Pamela Farro, una joven peruana de 26 años, perdió la vida tras ser arrollada por un tren en Córdoba.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la mujer se encontraba caminando por las vias del tren junto a su bebé de 5 meses, cuando un tren de carga aparece y la arrolla. Sin embargo, segundos antes de la tragedia, pudo lanzar a su bebé para savarle la vida.

El tren de carga no habría tocado la bocina

Según las declaraciones de Gabriela Gargate, presidenta del centro vecinal Cooperativa Los Artesanos, la persona que manejaba el tren de carga no habría tocado la bocina, por lo que la joven madre habría seguido caminando por las vías sin preocupación. “Regresando, no vio que el tren venía y la embistió. No tocó bocina”, detalló Gargate.

Sin embargo, otros testigos afirmarían que el tren sí hizo uso de la bocina, pero la joven no la habría escuchado por estar concentrada en su celular. Asimismo, el conductor del vehículo férreo fue detenido en la estación Ferreyra, pero aseguró desconocer del accidente, hecho que llamó mucho la atención de los vecinos de la zona.

No sería la única víctima

En un hecho relativamente similar, un niño de 4 años falleció al ser atropellado por una de las formaciones del tren Roca. El menor se habría alejado de su madre y, al desconocer la zona, fue accidentalmente embestido.

Tras el accidente, gran cantidad de personas salieron a las calles en busca de justicia por la repentinamente muerte del menor. Además, según fuentes cercanas, el maquinista culpable del trágico accidente, habría sido agredido salvajemente.