Policía incauta scooter a madre que utilizaba el vehículo para llevar a su hijo al colegio [VIDEO]

La cuenta de Twitter de la Policía de Gloucestershire publicó el video de una mujer, quien llevaba a su hijo al colegio a bordo de un scooter. Esto provocó que los efectivos del orden la intervengan.



Le quitaron el scooter a la madre

En el vídeo, se puede ver a una mamá llevando a su hijo de 4 años en un scooter. A pesar de no superar los 10 km/h, los oficiales decidieron intervenir e incautarle el vehículo.

La Policía de Gloucestershire decidió subir las imágenes del “delito” a su cuenta de Twitter. En el post informaron que fueron notificados de este accionar anteriormente. Asimismo, agradecieron a los que reportaron el hecho.

“Se expresaron preocupaciones con respecto a una mujer que usa un scooter eléctrico para transportar a un niño pequeño a diario. La Policía de Gloucestershire asistió y observó que un niño de 4 años era transportado de esta manera y el vehículo fue incautado. Gracias al público por hacernos conscientes”, se lee en el comunicado.

Aparentemente, la Policía habría hecho lo correcto según la ley de Reino Unido. Según el portal expertreviews, el reglamento indica que los scooters eléctricos son considerados “transportadores motorizados”. Al tener esta descripción, estos están prohibidos en veredas y ciclovías. Estos vehículos solo podrían ser usados en zonas privadas.

Usuarios rechazan intervención

Los usuarios de Twitter no dudaron en responder al post publicado por la Policía. Ellos rechazaron que los oficiales hayan incautado el vehículo que ayudaba al niño a ir a la escuela.

“Por mucho que no me gusten, esta es una publicación estúpida. La velocidad a la que va la madre simplemente los rozaría y eso incluso si alguna vez se lesionaran a 5-7 mph. Le sugiero que publique sobre el uso peligroso de estos scooters y no avergüence públicamente a una madre y una hija para que todos lo vean”, fue la respuesta de uno de los usuarios, el cual cuenta con más de 400 ‘likes’.

Asimismo, otras personas decidieron enviarle mensajes a la Policía en el post. “Por favor, dime que eres una cuenta de parodia”; “Gracias siendo miserables patéticos fracasos como seres humanos. Deseo felicitarlo por empeorar aún más la reputación de la policía”, fueron algunos de los comentarios.