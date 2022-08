¡Por motivos religiosos! madre de 9 hijos se niega a usar anticonceptivos

Ashley Couzens, una mujer del Reino Unido de 36 años ha dado mucho que hablar pues es madre de 9 niños y pese a las críticas de las personas quienes la tildan de ser una persona irresponsable, se niega a utilizar métodos anticonceptivos.

Quiere tener más hijos



Aunque gasta más de 1.700 libras esterlinas en comida y tiene que lavar cuatro cargas de ropa todos los días, la madre de familia asegura que quiere tener una gran descendencia. Hace un par de meses dio a luz a su último hijo, pero lejos de sentirse “completa” piensa tener un par más.

Las edades de sus herederos son Alexis de 19, Ashlyn de 17, Tre de 16 y Ava de 13, mientras que los más pequeños son Jerzy de 11 años, Jett de 10, Adayah de 8, Aila de 7 e Irue de 8 meses de edad.

Pero, a pesar de que muchos la llaman imprudente, ella asegura que tener hijos es más que un placer, ya que los considera sus mejores amigos.

Además, dice que no le gustan los lugares calmados y siente en paz cuando sus retoños están presentes para causar “caos”.

No utiliza anticonceptivos



Pero lo que causó polémica fue que la señora declaró que su no utiliza anticonceptivos por motivos religiosos.

“Nunca en mi vida usé anticonceptivos. Por múltiples razones, vengo de un hogar católico y siempre estuvieron en contra de eso y simplemente me di cuenta de eso y soy tan extrema que rara vez tomo ibuprofeno, estoy muy en contra de cualquier tipo de medicamento, especialmente el control de la natalidad”, explicó. “Si soy honesto, no creo que alguna vez use anticonceptivos. Quiera tener más hijos o no”, agregó Couzens.

Asimismo, contó que se encuentra separada del padre de sus hijos y no está buscando nueva pareja. Sin embargo, no descarta tener más porque todavía no se siente demasiado mayor.

“Todos dicen 'bueno, tienes nueve, tienes que ir por diez, ese es un número par' y a veces digo 'uhhhh'. Diría que ya que él y yo [exesposo] no estamos juntos y estoy mudarme por mi cuenta, definitivamente no estoy buscando pareja en este momento, pero diré que la tienda aún está abierta”, acotó la británica.