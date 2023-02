Las redes sociales se han convertido en el principal medio para "desenmascarar" a los profesores "renegones".

En un nuevo video que se ha hecho viral en TikTok, un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue captado recriminando a sus estudiantes por presentar mal sus trabajos. Aquí te contamos toda la historia.

La reacción del profesor ante los trabajos presentados

El docente universitario, identificado como Trini Castillo, utilizó un espacio dentro de su horario de clases para reprender a sus estudiantes por la manera en que han presentado sus trabajos.

Según indicó, estos o están cumpliendo con los requerimientos mínimos que había pedido y que estaban entregando en diferentes formatos o archivos.

"(No puedo) estar haciendo un seguimiento al alumno a última hora y colocarle una nota que no le corresponde", mencionó en un primer momento.

Pero eso no fue todo. Luego de ello, calificó las tareas como "basura". "Cuando veo eso me dan ganas de no revisar porque me dan doble trabajo y me molesta. Creen que solamente es el único curso que calificó y eso está mal pues", expresó.

Uno de los alumnos, quien entregó su trabajo en formato video, le explicó al docente que lo había hecho así para hacerlo más dinámico. Sin embargo, el maestro le recordó que son tantos estudiantes que no puede darse tanto tiempo para revisar su clip.

"¿Tú crees que tengo tiempo para dedicarme a ver tu video? Yo sé que tienes la mejor intención, lo único que les pido es que me den el código y el diagrama", criticó el docente.

Usuarios respaldaron la molestia del maestro

El contenido audiovisual, publicado por la cuenta de TikTo @riudiaq, acumula más de 52 mil reproducciones. Los internautas apoyaron el regaño del docente a sus alumnos, puesto que él había sido claro con las pautas y simplemente no siguieron las indicaciones.

“Es que también se pasan, al menos pónganlo en un Word”, “¿Tan difícil es hacer lo que les piden?”, “La UNI es otro level”, “Tan simple que es enviar con las consignas que el profesor solicita”, “Se necesitan más profesores así”, fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre el vídeo.