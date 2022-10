Profesor se hace viral por quejarse de que sus alumnos no saben sumar ni restar [VIDEO]

La tecnología ha avanzado tanto que ha facilitado la vida de muchas personas en cualquier aspecto. Uno de estos son los problemas matemáticos, ya que con una calculadora puedes resolver problemas en cuestión de segundos. Esto lo comprobó un profesor de contabilidad quien se dio cuenta de que mucho de sus alumnos no sabían sumar, restar ni resolver ecuaciones.

Profesor de contabilidad se queja de sus alumnos

Jaime Fonfanet es el nombre del docente quien usó sus redes sociales para expresar su molestia. El profesor publicó un video en TikTok en donde comenzó diciendo: "¿Qué está pasando? Hay estudiantes que no saben restar y sumar. “¿Cómo voy a cubrir la materia de contabilidad si ellos no saben eso?”

Pese a que era una queja para sus alumnos, el docente indicó que ellos no son los culpables de esto, sino que tildó a los padres de irresponsables y los señaló como verdaderos culpables: “Aquí los verdaderos responsables son los papás”, expresó.

Agregó que están enviciados con el celular y pensando en los juegos que no prestan atención a la realidad: “Tú, papá, ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, qué más? Llegan a los restaurantes y están todos con los teléfonos, ni hablan entre sí”.

Finalmente comentó que él toma medidas dentro del salón para poder evitar que sus alumnos se distraigan con el celular, pero necesita el apoyo de los padres: Dentro del salón tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero tú, papá, que me estás escuchando, tienes que trabajar en tu casa con ellos”.

En redes sociales le dieron la razón

Las redes sociales aplaudieron el pensamiento que tenía el profesor, puesto que consideran que es una dura realidad la que se está viviendo. Aseguran que los celulares están distrayendo mucho a la gente de la realidad.