¡Qué buen servicio! Robot atiende en pollería limeña y se convierte en la sensación del momento

Día tras día la tecnología va en constante evolución y prueba de ello, es el robot mozo que labora en un restaurante limeño, que ha cautivado a miles de comensales con su peculiar manera de atender.

En el distrito de Chorrillos se encuentra una reconocida pollería, la cual se diferencia de las demás por tener entre sus trabajadores a un divertido hombre androide que no solo se acerca hasta la mesa de los clientes para llevarles su orden, sino, además, lo realiza de una manera súper rápida.

Por esa razón, uno de los asistentes al local no dudó en grabar el momento y difundirlo en sus redes sociales.

En el clip, publicado por el usuario @randall.mm en Tiktok, muestra como la mesera coloca los platos en el hombre inteligente y este, se pasea por todo el recinto con el fin de transportar la comida.

Además, al entregar el pedido, el robot le brinda a los clientes un mensaje ubicado en su parte trasera que dice “Gracias por su preferencia”.El contenido audiovisual tiene hasta la fecha 175 mil visualizaciones, 7812 likes y cientos de comentarios por parte de los internautas.

“Ya somos potencia”, “Ya se siente el gobierno de Porky”, “Es Rockys en chorrillos”, “¿Cuántos se quedarán sin chamba?”, “Espero que no pida propina”, “Su velocidad no parece tan rentable como la velocidad de un mesero”, “Pero al robot no le puedo pedir más ají”, “Más que servicio, te da una súper experiencia”, “Tiemblan los meseros”, “Ahora sí somos potencia mundial”, "Ya se siente LimaYork", fueron algunos de los mensajes.

Por si no lo sabías, el mencionado aparato es conocido mundialmente como Bellabot, un robot de entrega posee inteligencia artificial y cumple con las funciones de un mesero.

