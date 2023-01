¡Qué tacaña! Tía se encarga de repartir torta de cumpleaños y le da a todos una "laminita"

Un clásico de las tías. Un video publicado en las redes sociales ha generado las risas generalizadas de los usuarios en Internet.

En él, se ve a una señora cortar una torta de cumpleaños. Pero, lo extraño de la escena es el pedazo que comparte, que tiene un grosor del tamaño de una hoja de papel.

Asiste a cumpleaños y recibe lámina en lugar de pastel

Alvaro Mendez (con nombre de usuario '@alvicci') estaba en una fiesta junto con el resto de sus familiares. Luego de un par de horas, llegó el momento que todos estaban esperando: disfrutar del pastel. Sin embargo, no contaba con que su tía fuese la encargada de repartir el postre.

Después de conseguir un cuchillo, procedió a hacer un corte muy fino. La mujer puso la 'lámina' de torta sobre una servilleta para entregarlo a uno de los invitados del festejo, quien quedó sorprendido con el grosor de la misma.

Usuarios se burlan de invitados a la fiesta

Lejos de criticar a la tía, los usuarios optaron por burlarse de los invitados de la fiesta por recibir tan poca porción, algunos de ellos recordaron anécdotas en la escuela o reuniones con un gran volumen de personas para justificar la acción.

"Así es como las maestras de colegio reparten esa estampita para llevarse la mitad a su casa". "Mejor que me de solo la servilleta", "Eso es porque se quiere llevar lo que puede para su casa", "Mejor que no me de nada", fueron los hilarantes comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

El video publicado en TikTok alcanzó más de 11.6 millones de reproducciones y 121 mil 'me gusta', convirtiéndolo en uno de los virales más vistos en las redes.