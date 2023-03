¡QUÉÉÉ! Cerdito rescatado en el río Chillón fue cocinado por vecinos

El último martes 14 de marzo, se hizo viral un video en el que un grupo de personas rescató a un cerdito que estaba a punto de ser llevado por las aguas del río Chillón. En imágenes propaladas por RPP Noticias, se puede observar al animalito en la orilla del río y a unos jóvenes tratando de rescatarlo ayudados de unas sogas.

Lee también: ¡Full compañerismo! Joven carga a su amigo para que no se moje las zapatillas por las lluvias: “Ahí es, no lo dejes ir”

El hecho culminó con el chanchito sano y salvo, o eso es lo que creíamos. Horas después, la dueña de la mascota denunció que el cerdito había sido cocinado por los rescatistas. ¿QUÉÉÉ?

Cerdito es cocinado por los rescatistas

Una mujer, identificada como Mery Malqui, apareció ante las cámaras del programa Mande quien mande asegurando que era la dueña del cerdito rescatado de las aguas del río Chillón.

De acuerdo con la mujer, no sabía que sus vecinos habían rescatado al chanchito. Cuando intentó pedirlo de vuelta, le comunicaron que ya lo habían cocinado.

"Yo no sabía que lo habían salvado otros vecinos. Vino el serenazgo y me dijo que abajo han rescatado unos jóvenes con soga del río", indicó la mujer en un primer momento.

Lee también: ¡Full compañerismo! Joven carga a su amigo para que no se moje las zapatillas por las lluvias: “Ahí es, no lo dejes ir”

“Fui y me dijeron: ‘sí vecina está aquí en una casa lo hemos metido’. Y les digo cómo va a ser porque yo quería llevármelo, pero me dicen ya no se va a poder. (...) El chancho lo hemos rescatado una mancha de personas para poder comerlo y repartirlo”, complementó Mery.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. La mujer informó que las personas que se comieron al cerdo le pagaron 500 soles, pero luego le cobraron el mismo monto por haberlo rescatado.

"Ellos mismos me compraron el chancho y con esa plata les pagué. Primero me pidieron 500 para que les pague. (...) Cómo te voy a pagar 500 si ni siquiera tengo para darle de comer a mis hijos, tú ves cómo me sacrifico para ganar esa cantidad y te lo voy a dar fácil", finalizó la señora.