Repartidor regaló pedido de comida a indigente porque cliente no le dio propina: “Cómo no te despiden”

¡Polémico comportamiento! Las propinas son sumas de dinero muy importantes para los repartidores de cualquier servicio de delivery. Sin embargo, hay trabajadores que a veces exceden los límites. Esto quedó demostrado en un reciente video de TikTok, en el que se puede ver cómo un trabajador le regaló la orden de un cliente a una persona sin hogar, a raíz de que no le dieron monedas por la entrega.

Se vengó del cliente

Mediante una cuenta de TikTok (@annawantsababy), miles de personas pudieron conocer la polémica decisión que tomó un repartidor al que no le dieron propina. Y es que el delivery decidió vengarse de un cliente, regalándole su orden de comida a una persona sin hogar.

El usuario de TikTok, autodenominado como ‘Chef Anna’, se mostró muy incómodo luego de manejar 11 kilómetros para entregar un pedido de comida y notar que el cliente no le iba a dejar propina. De acuerdo a su plataforma de delivery, el hombre solo habría ganado 2,5 dólares con todo el viaje para la entrega.

Tras enterarse de esto, el repartidor no dudó en llamar al cliente para reclamarle la ausencia de propina. “Hay algo de lo que necesito hablarte, amigo. Me di cuenta de que no dejaste propina en la app, ¿me darás efectivo cuando llegue?”, consultó el trabajador.

“Son tiempos difíciles, no tengo más dinero“, respondió el cliente. Ante esta respuesta, el repartidor decidió cortar el teléfono y regalar el pedido a una persona sin hogar.

Criticado por usuarios

Tras presenciar la polémica decisión del repartidor, miles de usuarios criticaron su comportamiento. “Hermano, eso es mezquino, yo también soy repartidor y tomo los pedidos con o sin propina”, “Hay quienes literalmente solo pueden costear su propia comida y nada más”, “Dejar propina es opcional”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.