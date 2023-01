¡Rompieron el chanchito! Pareja gasta sus ahorros y contrata al Grupo 5 para celebrar su matrimonio

Una de las bandas de cumbia más famosas en todo el Perú, es, definitivamente, el ‘Grupo 5’ y eso lo saben bien unos novios quienes decidieron gastar todos sus ahorros con el fin de contratarlos para celebrar a lo grande su matrimonio.

Por medio de las redes sociales, la usuaria @carolina.chong que a su vez trabaja como wedding planner difundió un video en donde se ve cómo se llevó a cabo este increíble evento.

Asimismo, el mencionado contenido audiovisual muestra el preciso instante en que el animador anuncia a los invitados la existencia de una gran sorpresa, que resultó ser, nada más y nada menos, que el mismísimo Christian Yaipén junto a su grupo musical.

Cabe recalcar, que ni bien los asistentes escucharon la música, no dudaron en levantarse de sus asientos para bailar al ritmo de sus más grandes éxitos musicales.

El video tiene hasta el momento 865 mil visualizaciones, más de 77 mil likes e infinidades de divertidos cometarios por partes de los internautas.

"El Grupo 5 debería hacer un sorteo para que vaya a una boda gratis", "Nota mental: trabaja y esfuérzate hasta tener a Grupo 5 en tu boda", "Casarme y tener de sorpresa al Grupo 5. ¡Lo decreto, reclamo y agradezco!", “Si alguien sabe de otra boda donde estén pasen el dato … para caer de colada jajajajajaaja”, “Porque no me invitan a bodas así”, “Si no voy a tener al grupo 5 en mi boda, no me caso”, “listo, una condición más para casarme, si no, no me caso... he dicho!”, “voy a juntar de sol a sol para mi boda para traer al Grupo 5 y Agua Marina”, fueron algunos de los comentarios.

