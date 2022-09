Se tatúa fecha de concierto de Justin Bieber, pero este lo cancela

La llegada de Justin Bieber a Argentina desató una ola de euforia entre las fanáticas que ya estaban listas para ver a la estrella este 10 y 11 de setiembre. Desde hace unas semanas, las seguidoras de Bieber acamparon en los exteriores del Estadio Único de La Plata para asegurar un puesto en las primeras filas.

No obstante, el canadiense anunció la cancelación de los dos shows y de su tour ‘Justice World Tour’. Esto dejó decepcionadas a miles de fan, en especial, a una de ellas que se había tatuado la fecha del concierto del cantante como prueba de su lealtad.

El lamento de las ‘Beliebers’

A través de las redes sociales la usuaria @ludmi_pagani17 publicó una foto de la marca en el cuello que llevaba el nombre de Bieber.

"Con un meme en el cuello y el corazón roto... Gracias Justin", escribió la joven. El tatuaje tenía la fecha del 10/09/2022 y escrito la palabra ‘Justice’, que es el nombre del último álbum del canadiense y de su tour.

En seguida, la imagen se volvió viral y cientos de fanáticas se sintieron identificadas con la protagonista, ya que habían hecho muchos esfuerzos para asistir al recital que se iba a realizar en La Plata, incluso miles estaban viajando desde otras provincias.

Justin Bieber sufrió parálisis facial

La cancelación de la gira del artista se debería a problemas de salud. Al parecer, sufrió nuevamente una parálisis facial luego de su último concierto. Asimismo, se especula que también se debería a problemas de salud mental.

De momento, en un comunicado, Justin Bieber señaló que no se encontraba bien y que debía centrarse en su recuperación. Como se recuerda, hace algún tiempo, se supo que sufría del síndrome Ramsay-Hunt, que le había provocado anteriormente otra parálisis.

"El pasado fin de semana, actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba priorizar mi salud. Por ahora, voy a tomarme un descanso de las giras. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y estar mejor. Estoy muy orgulloso de haber llevado este espectáculo y nuestro mensaje de 'Justicia' por el mundo", señaló.