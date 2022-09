Señor jala de las patas a su mascota por ‘coquetear’ con otros canes

Un dueño se volvió viral en las redes sociales luego de regañar a su mascota porque salió al parque a jugar con otros canes y es que el hombre no vio con buenos ojos que ‘coqueteara’ con otros perros.

Regaña a su perrita ¡A la casa!

El gracioso episodio fue subido a la plataforma por la usuaria @luuna174. En el clip se puede ver a un señor jalando a su perrita de las patas en señal de castigo por haberse escapado al parque.

“Cuando me voy de coqueta con otros perroskis y a mi papi le toca ir por mí”, señala la descripción del video de TikTok.

Usuarios se divierten con video

Los usuarios gozaron del divertido momento e incluso se identificaron recordando aquellas épocas en donde sus progenitores los iban a buscar con sus tradicionales miradas amenazantes.

Tiene 3 millones de reproducciones, más de 179 likes e infinidades de comentarios.

“Me acordé cuando mi madre me agarro de las greñas y me trajo así para la casa”, "Papi no lo vuelvo a hacer...hoy, ya mañana sigo”, “Es un papito responsable, morí de amor, como si fuera un niño, mi padre me iba a traer de la calle ya muy tarde” se lee entre los mensajes.