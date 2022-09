¡Sin excusas! Limpiador de parabrisas usa Yape para cobrar a choferes por sus servicios

Para no perder clientela, un limpiador de parabrisas sorprendió a sus ‘clientes’ con su código de Yape. El joven fue captado trabajando en las calles de Lima con la foto del QR y se ha vuelto viral en redes sociales.



Limpiador de parabrisas a la vanguardia de la tecnología

En un TikTok colgado por el usuario @JonathanSotomayo577 se ve al limpiador de parabrisas limpiar la luna de un taxi. A modo de sarcasmo, el conductor le dice que se detenga, ya que no tiene para pagarle.

‘Muéstrame tu yape’ se escucha decir a una persona en el video. Inmediatamente el ambulante que estaba agachado lavando parte del carro se levantó y mostró con orgullo a la cámara su código QR de Yape provocando la risa de los presentes.

TikTok: Usuarios alaban creatividad del limpiaparabrisas

El clip cuenta con la descripción “Se acabaron las excusas”. Al parecer, el conductor testigo del hecho fue el encargado de subir y popularizar al limpiaparabrisas de nacionalidad venezolana.

“Éxitos chamo” escribió Jonathan Sotomayor en TikTok. El hombre no dudó en colaborar mediante Yape por su iniciativa, pese a que en las imágenes se muestra que tenía en su auto muchas botellas de limpieza.

En la red social, los usuarios alabaron el emprendimiento del joven, aunque otros recalcaron que es incómodo que estas personas se adelanten a limpiar los carros pese a la negativa de los choferes.

“Ya no hay escusas”, “Bien digitales”, “Ya están actualizados”, “Yo pensé en algún momento los ambulantes tendrán su QR, ahí está inteligente decisión”, “Yo colaboro, pero solo si preguntan antes de limpiar no me gusta que vengan y tiren su botella encima”, se lee entre los comentarios.

El video cuenta con más de 56 mil reproducciones.