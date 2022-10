¡Sorprendente! Gatito predice más de 100 muertes en centro geriátrico

Por medio de las redes sociales se hizo viral un gatito el que probablemente tendría la habilidad de predecir la muerte de algunos ancianos. Esta información fue totalmente corroborada, pues el animal iba a visitarlos a su habitación días previos a sus fallecimiento. Es por eso, que desde ese momento lo apodaron “El mensajero de la muerte”.

Lo de Óscar no sería una simple casualidad, pues según los trabajadores del lugar, el pequeño minino habría acertado el deceso de más de 100 pacientes desde su llegada.

No obstante, David Sosa, médico geriatra, señaló que hasta el momento el gatito no ha tenido un solo error. “Oscar no se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir”.

Los poderes de Óscar

Óscar llegó al geriátrico hace más de 15 años, pues tuvo la suerte de ser rescatado por un trabajador que lo encontró abandonado en la calle. Todos han asegurado que su grado de eficacia es realmente bastante alto e incluso lo pusieron a prueba a ver si se equivocaba, pero esto nunca pasó.

Un día llevaron a Óscar a la habitación de un paciente que estaba a punto de morir, sin embargo, él decidió irse al cuatro de otro anciano. Lo que pasó días después fue impactante, pues el primer paciente que visitó el animal vivió unos días más, mientras que el segundo falleció.

Asimismo, una de las doctoras que trabaja en el geriátrico aseguró que Óscar siempre se las ingenia y llega minutos antes de que la persona fallezca.

“Siempre se las arregla para aparecer en las últimas dos horas, de igual manera no creo que tenga facultades paranormales, yo creo que simplemente se trata de una explicación química”, acotó.