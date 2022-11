Streamer española prueba ceviche peruano: “¿Se come con pan?”

La streamer Denise Borraz Trepat decidió probar un plato peruano durante una transmisión en vivo. Lo que no esperaba era encontrar pan en la presentación, por lo que aprovechó para preguntar a sus seguidores si tenía que comerlo con el platillo.



Influencer recibe delivery de ceviche con pan

La también actriz estaba haciendo una transmisión cuando le llegó un delivery que había pedido por aplicativo. Denise Borraz suele probar comida nueva durante sus streamers, esta vez le tocó al ceviche peruano. Sin embargo, encontró dos panes en el pedido, algo que la dejó muy confundida.

“El ceviche es enorme. No sé cómo me lo voy a terminar todo. Y trae… Supongo que se come con esto. Me dieron pan. ¿Se come con pan el ceviche?”, preguntó intrigada.

Afortunadamente, la española atinó a preguntarle a su chat cómo era la forma correcta de probar el platillo y muchos respondieron rápidamente que no. “¿Cómo se come? No se come con pan. Entonces, ¿por qué me dieron pan? Vale, entonces, gracias por no mentirme. Imagínense que empiece a comer el ceviche con pan”, respondió.

Al probar el plato bandera, la influencer quedó gratamente sorprendida: “Sabe mucho a limón. Trae pulpo y podría comer todo el plato”, expresó.

La respuesta de los usuarios

El video del momento fue publicado en su propia cuenta de TikTok (@theactorsvow.esp), donde alcanzó las 239.4 mil reproducciones y 15.8 mil ‘me gustas’. Además, cientos de usuarios no dudaron en comentar al respecto.

“¿Pan? Casi me desmayo”, “El pan es por si no te gusta el ceviche”, “¿Estás segura que era un restaurante peruano? Porque los vecinos ecuatorianos hacen su ceviche así”, “El ceviche es con cancha y choclo”, fueron algunos comentarios en la publicación.