Taxi con bodega incluida se vuelve la sensación de las redes sociales

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de uno con sus divertidas ocurrencias y esta vez no fue la excepción. En esta ocasión, una joven se animó a compartir su experiencia cuando decidió abordar un taxi en las calles brasileñas.

Al subir al vehículo, la viajera no espero encontrarse con gran cantidad de productos, los cuales podían ser adquiridos por cualquier pasajero durante el trayecto.

Lee también: Gatos callejeros son contratados como "inspectores" en una empresa de taxi



En el clip compartido por @paolamiglio se puede observar el preciso momento en el que la muchacha sube al auto y se encuentra con tremenda sorpresa. Además, la joven recalca que en la tiendita había absolutamente de todo como gaseosas, galletas, chocolates, snacks, caramelos, chicles, dulces e incluso había una carta en la que se podían ver los precios.

Lee también: Argentina: adulta mayor no pudo comprar zapatos y tienda decide regalárselos



Internautas felicitan iniciativa del conductor

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y hasta el momento cuenta con aproximadamente un 1.2 millones de visualizaciones, más de 44 mil likes e infinidades de comentarios. L

“Yo de ahí no bajo sin comprar algo jajaja”, “Espero no encontrarme un taxi así...si no mi hija me pidiera de todo jajaja”, “Está más que claro que el que quiere siempre puede”, “Me parece un excelente servicio y además muy completo”, “Cada vez veo más taxis así, es muy bueno que tengan la iniciativa”, “Si me subo a un taxi así, me voy a la quiebra”, son algunos de los mensajes que acompañan al video.