Los viajes en taxi pueden ser aburridos cuando hay tráfico o porque simplemente la ruta es muy larga. Sin embargo, existen casos en donde los conductores animan el ambiente, ya sea entablando una amena plática con los pasajeros o poniendo buena música.

Como en este caso, en el que un taxista no dudo en armar la fiesta al ritmo del cantante ‘Emmanuel’.

"Bella señora" y "Chica de humo"

Un trayecto inolvidable fue el que vivió una joven con dirección hacia su destino, pues un chofer no dudó en sacar los pasos prohibidos para bailar en su asiento la canciones “Bella señora” y “Chica de humo”, éxitos musicales del famoso artista mexicano.

Ante este espectacular momento, la usuaria @talledolika se animó a grabarlo y publicarlo en Tiktok, convirtiéndolo así en todo un éxito.

Taxista le responde



Tras subir el clip en la mencionada red social, jamás imaginó que el propio conductor le dejaría un mensaje.

“Hola Lika soy el taxista, me avisaron que me has hecho famoso, sea lo que sea disfruta lo que haces, buenas vibras gente”, acotó.