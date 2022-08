Una histora de telenova vivieron dos jóvenes que fueron mejores amigos, se distanciaron y terminaron casándose. La pareja ecuatoriana compartió esta historia en su cuenta de Tik Tok y generó millones de reacciones, pues no es común ver una historia de amor como esta.

“Yo, con 15 años: si seguimos solteros en 10 años nos casamos”, escribió la mujer de nombre Génesis Cueva en la primera parte del video publicado en su TikTok. “Mi mejor amigo: ‘Dale, lo hacemos en una’”, se lee después. Esto resume lo que vivió esta pareja aunque dejaron en claro que no soo se casaron porque se lo prometieron sino que el amor floreció de verdad entre ambos.





Lo contaron todo en Tik Tok

La joven contó que se conoció con Giovanni en el 2008 y desde un primer momento le pareció atractivo pero nunca se confesó por lo que se convirtieron en grandes amigos. Salían juntos al recreo, compartían sus loncheras e incluso quedaban en pasar el rato tras terminar su horario escolar; sin embargo, se distanciaron por casi dos años luego que Génesis le provocó celos saliendo con otro chico.

Tras terminar el colegio, Giovanni se marchó a estudiar a otra ciudad mientras que su ahora esposa tuvo una relación que duró cuatro años. En todo ese tiempo no existió contacto entre ellos y solo volvieron a conversar luego de que Génesis terminara con su noviazgo tras descubrir una infidelidad.

"Cuando terminó la relación lo volví a ver y resulta que él ya no estudiaba en otra universidad, sino que regresó a mi ciudad. El encuentro fue muy bonito, nos abrazamos, nos contamos historias y chismoseamos de todos los años que nos perdimos. Quedamos en que íbamos a mantener la comunicación", aseguró la mujer en su relato en Tik Tok.





A pesar del reencuentro, la vida les volvería a poner un obstáculo pues Génesis retomó la relación con su ex y bloqueó a su amigo de todas sus redes sociales sin darle alguna explicación. Tiempo más tarde la joven volvería a ser víctima de una infidelidad y terminaría para siempre con esa persona; fue en ese momento que buscó la manera de contactarse nuevamente con Giovanni.

"El 18 de enero del 2020, tuve tres entradas al cine. Le invité a una amiga del colegio y me dijo: ‘llamemos a Giovanni’. A la hora me escribe él y me dice que pasaba por nosotras", narró la chica. Génesis no perdió el tiempo tras volverse a encontrar con Giovanni y tras unas salidas se animó a confesarle su amor; esto lo tomó por sorpresa y aunque al comienzo parecía que no era recíproco tiempo después le confesó que sentía lo mismo.

"Estuvimos como dos meses de novios y propuso vivir juntos. Él se vino a vivir conmigo y, después de un año y nueve meses, me propuso matrimonio", este fue el final feliz que narró la pareja ecuatoriana.