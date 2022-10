Mujer se hace viral por organizar su vida amorosa en una hoja de Excel

Cada persona organiza su vida como mejor le parezca. Sin embargo, es la primera vez que se sabe que una persona organiza su vida amorosa en una tabla de Excel.

Mujer organiza su vida amorosa en Excel

La protagonista de esta historia es Emily, una chica de Estados Unidos, quien mostró en su cuenta de TikTok cómo organiza este aspecto de su vida. Al ser una manera tan peculiar, su caso se ha hecho tendencia en los últimos días en la red social china.

En el video, se puede ver el documento con una tabla a la que nombró “rastreador de citas”, en donde califica a las personas con las que ha salido. De esta manera, coloca a detalle el nombre y principales características de sus salientes como el nombre, la edad, la profesión a la que se dedica y su foto. Lo que busca con esto es tenerlos bien identificados e hallar alguna señal de alerta que no sea de su agrado.

Por si esto no fuera suficiente para su organización, Emily decidió aumentarle algunos criterios a esta tabla. En la tabla, se puede ver celdas como “solo amigos”, “se acabó”, “lo logramos”. Asimismo, hay un apartado en donde detalla si cuenta con casa propia, un carro, o si tiene o no mascota. Todos estos detalles los toma en cuenta al momento de decidir con quién salir o no.

El video se hizo viral en TikTok

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral en TikTok, en donde ya cuenta con más de 2 millones de vistas y miles de comentarios por parte de sus seguidores, quienes felicitaban la organización que tenía con su vida amorosa.