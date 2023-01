¡Otro level! Combi sorprende a transeúntes con sus puertas estilo Lamborghini [VIDEO]

El tráfico en Lima es un dolor de cabeza, pero en este escenario caótico se pueden presenciar momentos insólitos. Tal y como lo muestra el video viral del momento, donde un cobrador se las ingenia con las puertas de una combi. El momento fue compartido en TikTok y generó muchas risas, pero también críticas.

Combi sorprende a transeúntes

“¿Y cómo es el transporte en tu país?”, escribió el usuario @lunarejo2000 en la descripción del video. En este se puede ver como una combi se detiene en medio del tráfico para dejar bajar a los pasajeros.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue como el cobrador de la unidad se baja y sostiene la puerta para evitar que se caiga, pues claramente está rota, mientras un grupo de pasajeros baja rápidamente y corren para evitar ser atropellados por otro vehículo.

La respuesta de los usuarios

El clip de 15 segundos fue acompañado con la música del anime de ‘Meteoro’ y consiguió más de 585 mil reproducciones en la red social.

La acción del cobrador fue comentada por diversos usuarios, quienes bromearon al respecto, pero algunos también criticaron la irresponsabilidad de los trabajadores involucrados.

“Ese al menos se abre. Una vez no abría y teníamos que bajar por la puerta del chofer”, “Esos lujos cualquiera no se da así no más”, “Perú es un caso”, “Todos se detienen a ver el auto fantástico”, “Y así pasan revisión técnica”, “Combis con puertas tipo Lamborghini, que lujo”, fueron algunos comentarios.