TikTok: joven descubre que su enamorado tiene recuerdos de su ex y su reacción se hace viral

Las historias de amor suelen recordarse con mucho cariño. Por ello, no sorprende que muchas personas guarden peluches, cartas o algún otro recuerdo del pasado.

Sin embargo, el problema puede surgir cuando la nueva pareja encuentra esas cosas. Y eso fue lo que pasó con una joven, quien se topó con todos los recuerdas que tenía su pareja de su exnovia. La reacción, como era de esperarse, se hizo viral en las redes sociales.



Rompió fotos y cartas

En un video publicado en TikTok, se puede ver a una chica sentada en el piso con varios regalos, como cartas, fotos, carteles, entre otros. Lo curioso es que todas esas cosas no eran de ella, sino de la exnovia de su pareja.

Con una sonrisa "perversa", la joven empieza a romper todo con sus manos y con una tijera. "No dejen recuerdos de sus ex porque la tóxica se los desbarata”, se puede leer en la descripción del clip.



Usuarios de TikTok divididos

La reacción de la joven causó mucha gracias en muchos de los usuarios de la red social, quienes tomaron a modo de juego el video. Sin embargo, a otros nos les pareció gracioso. Unos criticaban la actitud del novio por conservar recuerdos de una persona, mientras que otros desaprobaron la actitud de la chica por romper cosas que no le pertenecen.

“No es malo tener recuerdos de personas que alguna vez amaste”, “Cuanta inseguridad y poca confianza existe allí”, “Yo no lo permitiría, si no respeta mi espacio, no vale. “Yo pienso que cada persona decide por sí misma cuando deshacerse de sus recuerdos y no que venga otra a rompérselos a mí no me gustaría personalmente”, se lee entre los comentarios de TikTok.