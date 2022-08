TikTok: joven pide diezmo a su familia que estaba viendo una misa virtual

Definitivamente, la creatividad de los peruanos no tiene límites. Esta vez, un joven decidió compartir su historia a través de la popular red social TikTok, la cual se convirtió en viral a las pocas horas.

Resulta que Lucho (@luchooo_2901), aprovechó que su familia estaba viendo una misa virtual para convertirse en monaguillo, pedir diezmo y salir ganado.

En el clip, se puede ver a los padres del usuario concentrados viendo la misa. De repente, se ve al joven pasar con una caja de zapatos y recibir colaboraciones. De hecho, el “monaguillo por un día” salió ganado: recaudó 20 soles, una lata de cerveza y una botella de vino.

Sin duda alguna, los peruanos tratan de buscar oportunidades de trabajo hasta en donde no las hay y el joven es un claro ejemplo de ello

Reacciones no se hicieron esperar

El clip, que viene dando la vuelta al mundo, se hizo viral en cuestión de minutos. Hasta el momento, cuenta con 2 millones de visualizaciones, más de 130 mil likes y casi 300 comentarios. “Yo también lo hice en mi casa y me metieron quechi", “Ah caray voy a poner la misa en mi casa también”, “Buena idea jajajaja”, “Quiero ver la cara del Padre cuando le muestre que salió en tu tik tok”, “Yo Cuando estaba pequeña decía que pedía dinero para la teletón y todos me daban y yo me agarraba el dinero y lo gastaba”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.