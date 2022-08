TikTok: modelo muestra lo que puede comprar en Perú con 10 francos suizos

Últimamente, se han empezado a viralizar videos donde se muestran a extranjeros comprando algunos alimentos y productos de primera necesidad en nuestro país usando su moneda local.

Esta vez, una joven de nacionalidad suiza mostró todo lo que podía comprar con 10 francos. La historia fue compartida en TikTok, y se volvió trending topic en pocas horas.

Para hacer más amena su estancia en Perú, la modelo suiza aprovechó en conocer la capital e ir de compras a un supermercado. Uno de sus objetivos era comprobar cuántos productos podía comprar con un billete de poco valor en Suiza.

El clip, compartido por @ leti.rp, muestra todo lo que compró la mujer: 25 piñas, 11 tamales, 80 huevos y 15 empanadas.

Reacciones no se hicieron esperar

El video viene dando la vuelta mundo en cuestión de minutos y ya cuenta con casi 5 millones de visualizaciones, más de 200 mil likes y casi 3000 comentarios. “En Suiza que puedes comprar con ese dinero, para sacar una referencia??”, “Con un sueldo mínimo suizo de un mes uno no vuelve a trabajar por todo un año”, “Y pa comprar su corazón, digo pa que los muchachos sepan”, “Aquí 100 soles no me alcanza ni para 20 piñas golden”, son algunos de los mensajes que acompañan al video.