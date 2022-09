La popular plataforma TikTok se encarga de divertir a más de uno, esto debido a los videos ocurrentes que los usuarios deciden compartir con el mundo entero. Tal es el caso de una mujer que logró captar la atención de sus vecinos por estar barriendo con zapatos muy llamativos y nada aptos para realizar la limpieza.

Y es que, la joven fue vista mientras barría la vereda afuera de su hogar, sin embargo, hubo algo que además de llamar la atención, causó la burla de miles de usuarios. Cabe resaltar que la mayoría de las personas utiliza ropa cómoda para poder hacer las labores domésticas, pero en este caso fue todo lo contrario.

En el clip compartido por @jennifer_gvv, se puede observar a la protagonista de la historia barriendo la entrada de su domicilio mientras utiliza tacones rojos. El hecho generó todo tipo de reacciones en la plataforma de videos. Sin embargo, la mujer no tendría problemas en usar este tipo de zapatos para hacer la limpieza de su vivienda.

Usuarios hicieron todo tipo de comentarios

El video que viene dando la vuelta al mundo se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con 2.9 millones de visualizaciones, más de 151 mil likes, casi 5000 comentarios entre los cuales se encuentran.

“Cuando estaba aprendiendo a caminar en tacones, los usaba para todo en mi casa para no andar cayéndome en la calle”, “Ella practicando para q sus pies se acostumbré a los tacones muchas ya ni las sabemos usar”, “Está domando los zapatos para cuando salga con ellos camine con glamour”, “Yo cuando estaba a punto de salir a loquear y mi mamá de dice que si no dejo la casa limpia no salgo”, son algunos de los mensajes.