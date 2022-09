Mujer intenta bailar sexy, pero rompe la silla en el intento

Una mujer se robó la atención de los internautas de TikTok por intentar realizar un baile sexy, pero con problemas técnicos.

Una señora se robó el show en Tiktok

En las reuniones familiares siempre hay alguien que destaca por su alegría y ganas de bailar. Este fue el caso de una señora, quien quiso captar la atención de los asistentes, pero terminó generando risas en los usuarios de TikTok.

En el video subido a la plataforma china, se puede ver cómo es que todos están reunidos en la sala, cuando, de pronto, suena una canción conocida y la señora coge una silla para realizar un baile sensual sobre esta.

La señora intenta sentarse sobre la silla y comienza a bailar. Sin embargo, ésta no soportó su peso, rompiéndose al instante, por lo que la dama cayó al piso. El momento provocó las risas de todos los familiares.

El clip se volvió viral en la red social siática y ya acumula más de 3 millones de reproducciones.

“La señora se robó el show”, “Siempre hay una tía así que se roba el show”, “Qué risa me hizo dar la señora”, “Se ve que la pasaron bien”, “Me he reído mucho con la señora, me gustaría tener una tía así”, son algunos de los comentarios de los usuarios.