TikTok: mujer se encuentra con su gato en la calle y este lo ignora

TikTok se ha convertido en la red social ideal para compartir historias graciosas de animalitos. Esta vez, una mujer publicó un video donde -literal- su gato la ignora por completo. El video se hizo viral a las pocas horas de ser publicado.

Joven es ignorada por su gato

Como bien conocen los amantes de los michis, estos animalitos suelen escaparse de casa y regresar cuando quieren. Esto no es novedad para Fernanda Rosales, quien tiene un gatito. Sin embargo, lo asombroso del caso es que al encontrarlo por la calle, este lo ignora por completo, desatando el asombro de la dueña.

Como se puede ver en clip publicado en TikTok, la joven se encontraba caminando por la calle cuando se topó con Ricardo, su mascota.

Fernanda llamó en repetidas veces al gato, pero este solo la miró y siguió caminando hasta cruzar la calle. “Como cuando te encuentras a tu gato en la calle y se hace el que no te conoce” y “Se pasa Ricardo”, escribió la usuaria en sus redes y compartió el video en TikTok.





La reacción de los usuarios

El video publicado en TikTok se convirtió en viral. Hasta el momento suma más de 8 millones de reproducciones, 997 mil me gustas y ha recibido más de 8 mil comentarios.

“El Ricky: ya te he dicho Karen que cuando me veas en la calle no me hables”, “¿Cuál Ricardo? Yo soy Rocky para los panas (amigos)”, “Ricardo: no niña, ahora no tengo monedas”, fueron algunos divertidos comentarios en la publicación.

Por otro lado, algunos usuarios le pidieron a Fernanda no dejara salir a su mascota, pues en la calle hay mucho peligro. Ante estos comentarios, la usuaria publicó un video asegurando que Ricardo ya estaba en casa y se encontraba “exigiendo comida”.