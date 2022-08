Como si se tratase de una experiencia religiosa, una joven narró la travesía que vivió al subirse a un bus de transporte público. El hecho quedó registrado en la plataforma de TikTok y provocó cientos de comentarios jocosos de los cibernautas.

Según contó la protagonista del video, esta era la primera vez que subía a un bus y decidió llevar consigo a un amigo. El joven tampoco había vivido esta experiencia así que les pareció divertido contar su anécdota.

‘Hasta hicimos amigos’

En el video ‘No soy pituca es comedia’ se ve todo el transcurso que hicieron los amigos a quienes les tocó ir parados. El clip comienza con un audio diciendo: “Bueno amigos acompáñennos a vivir esta experiencia de subir en micro”.

La usuaria, de nombre @gatafieraaa, narró que se aferró con su vida a uno de los pasamanos del bus para que no se cayera. Sin embargo, le pareció una experiencia sumamente agradable. “Una vez adentro más que fresh (…) Es super divertido tipo hicimos amigos hasta parece un dagadá es super super chévere, no sé porqué no lo hice antes”, se cuestionó la muchacha.

En otro momento, la tiktoker señaló que el único momento que no le gustó fue cuando el chofer hizo un paro brusco y casi se caen sobre el resto de los pasajeros.

Sin embargo, pese a esa situación, la protagonista del video finalizó su TikTok diciendo lo emocionada que se encontraba de haber vivido esa vivencia. “Es una experiencia distinta, la verdad lo recomiendo, acá estamos los dos sanos y salvos y vivos”, señaló.

Usuarios de TikTok se burlan

Los seguiores de la red social celebraron la manera en que narró su experiencia en un bus. Pero, le cuestionaron el hecho que ese no era el único transporte público y que debía probar las combis. A lo que ella respondió confundida que “si no se trataba de lo mismo”.

“JAJAJAJ mana sube a una combi”, “Me prestas tu lamborgini para hacer: mi primera vez en auto pituko”, “Sube a combi , ahí si el verdadero terror”, “Paséate por el centro de lima es tranquilo, camina por la Estación Grau del tren la gente es muy amable”, se lee entre los comentarios. Por otro lado, muchos tomaron el video como una simple broma.