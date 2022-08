Este último fin de semana en Perú, se celebró el Día del Niño, así que previo a las celebraciones es bastante común que las escuelas realicen actividades con los niños como concursos y fiestas. En esta ocasión, un niño tenía que ir disfrazado a la escuela, así que un padre buscó una forma creativa para hacerle un disfraz. El resultado se hizo viral en TikTok.

Papá le hizo disfraz de dinosaurio a su hijo

Daniel Jonathan, con usuario @daniko.1989, compartió un video en TikTok de su hijo llegando a la escuela vestido de dinosaurio. Como lo cuenta en su video, tuvo que amanecerse para lograr terminar el creativo disfraz, pero aclaró que todo lo hacía por ver a su hijo feliz. “Nos amanecimos haciendo el disfraz del dino, pero todo sea por la felicidad de él”, se puede leer en la descripción del video.

Muchos usuarios lo felicitaron por su esfuerzo y dedicación para hacer feliz a su hijo. Además, algunos padres en la caja de comentarios, no dudaron en pedir un tutorial del disfraz hecho con cajas. Daniel aseguró que aunque se tardó, el disfraz no le salió nada mal, pues estaba siguiendo un tutorial que encontró en Youtube.





La reacción de las redes sociales

El video del pequeño entrando a la escuela se hizo rápidamente viral, pues hasta el momento, ya acumula más de 401.6 mil de reproducciones y 7.500 me gustas. Asimismo, la publicación en TikTok generó divertidos comentarios de padres que se sintieron identificados con el video.

“Sí, por ellos todo. Yo me amanecí pegando bolsitas de plástico rojo para armar un vestido de princesa y lo logré”, “¿Y cómo se sienta?”, “Aún recuerdo cuando me demoré 2 días en hacer una antorcha hasta me puse a soldar todas las noches y ganó una antorcha comprada de plástico” y “¿Dónde encuentro el tutorial? Necesito hacerlo para mi sobrina”, se pudo leer en la caja de comentarios.