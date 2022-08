Las historias de perritos sin hogar o que han sido abandonados se vuelven virales en las redes sociales. Sin embargo, la vida de un chihuahua y su dueño (un taxista) se han ganado del corazón y la admiración de los miles de internautas.





El video que enterneció a internautas

Teresa Castro (@teresacastro), a través de su cuenta de TikTok, dio a cuenta la noticia de Chiqui, una chihuahua que acompaña a su dueño mientras el trabaja como taxista.

En el video, se puede apreciar como la pequeña mascota se acerca a la pasajera para cobrar el pasaje, como recibe el dinero y el momento que se lo entrega a su amo. “Como cuando te toca ayudar a trabajar a tu papá, para que salga para las croquetas”, se lee en la descripción del video compartido por la usuaria.



Según comenta Teresa, cuando vio a la perrita en el auto no pudo evitar preguntarle a David, taxista y dueño de la perrita, sobre su historia y por qué estaba trabajando junto a Chiqui. “Historia: Tome un taxi y llevaba a su perrita 'Chiqui'. Me comentó el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa. Así que mejor se la lleva a trabajar. Ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, contó la usuaria de TikTok.

La reacción de los usuarios

Esta historia enterneció a los usuarios, quienes aplaudieron la actitud del dueño de no dejar a su mascota sola.

El video suma más de 529 mil vistas, 71 mil likes y cientos de compartidos. “Te amo perrito trabajador”, “La chiquis taxista, la amo”, “Que no vea esto mi esposo que se le va meter la idea de hacer trabajar a nuestro perrito por sus croquetas”, fueron algunos de los comentarios.